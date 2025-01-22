Afyonkarahisar'da bir araç, tarım arazisine girdi! Çok sayıda yaralı...

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarım arazisine giren hafif ticari araçta biri ağır 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir araç, tarım arazisine girdi! Çok sayıda yaralı...
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:32

Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında, A.F.T., yönetimindeki 11 TE 286 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada sürücü ile birlikte E.T., A.Y.T., Ü.T. ve A.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #afyonkarahisar

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