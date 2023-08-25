Afyonkarahisar'da evde esrarengiz patlama: 1 yaralı
Afyonkarahisar merkezde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede bulunan 1 kişi yaralanırken, kafesteki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri kurtuldu. Dairedeki bazı duvarlar yıkılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
Afyonkarahisar merkezdeki Yarenler Mahallesinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler patlamada yaralanan evdeki G.P.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.
GAZ KAYNAKLI DEĞİL
Ardından eve giren ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı.
İlk verilere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı inceleme başlattı.
ODA DUVARLARI YIKILDI
Patlamada oda duvarlarının yıkıldığı görüldü. Evdeki kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi.
"TABANDAN ÇOK ŞİDDETLİ BİR SARSINTI GELDİ"
Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada oturan Muammer Çok, "Ben balkonda duruyordum, birden bir patlama duydum. Patlamanın olduğu taraftan duman geldi. Apartmandakiler bağırarak çıktılar, tabandan çok şiddetli bir sarsıntı geldi" dedi.
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