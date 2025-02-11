Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sandıklı ilçesi Kusura köyü, Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Otobüs, V.Ü.’nün kullandığı 20 D 2600 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler: #afyonkarahisar
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?