Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 kişi yaralandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:58

Sandıklı ilçesi Kusura köyü, Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Otobüs, V.Ü.’nün kullandığı 20 D 2600 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.