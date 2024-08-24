Yüksek hesaba itiraz edip darbedildi, otomobilini çalışanların üzerime sürdü: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kardeşi ve kız arkadaşlarıyla girdikleri eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz ettiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından darbedilen Ferdi Akbulut (26), otomobilini çalışanların üzerine sürüp, Ferhat Denktaş'ın (26) üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 08:04
Yüksek hesaba itiraz edip darbedildi, otomobilini çalışanların üzerime sürdü: 1 ölü
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Olay, sabaha karşı Akköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı.

İddiaya göre, Ferdi ile kardeşi İsa Akbulut (24), yanlarında kız arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Akbulut kardeşler ile mekan çalışanları arasında yüksek hesap yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonunda iddiaya göre Ferdi ile İsa Akbulut mekan çalışanları tarafından darbedildi. Daha sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut, eğlence mekanından önünden hızla geçip geri döndü.

Akbulut, kullandığı otomobili eğlence mekanında önünde kendisini darbeden çalışanların üzerine sürdü. Akbulut, mekanda çalışan Ferhat Denktaş'a çarpıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Denktaş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa ile Ferdi Akbulut, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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