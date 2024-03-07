Afyonkarahisar'da feci kaza... Yaralılar arasında polis memurları da var!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile cipin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:48
Afyonkarahisar'da feci kaza... Yaralılar arasında polis memurları da var!
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu Gökçealan köyü kavşağında A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı TIR, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç.'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR!

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


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