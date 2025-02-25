İzmir'de feci kaza... İş insanı ile eşi hayatını kaybetti!
Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir (71) ve eşi Seniye Sertdemir (72) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mehmet Kazım Sertdemir’in (71) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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