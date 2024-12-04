Afyonkarahisar'da Frig Vadisi: Yıl boyunca ziyaretçi akını

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:14

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:14

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, zengin geçmişi ve gizemli mekanlarıyla yılın her dönemi turistleri cezbediyor. İçinde yüzlerce mağara, şapel ve kaya mezarı barındıran bölge, özellikle Valilik öncülüğündeki yatırımlar ve kentin 25 bin yatak kapasitesine sahip termal otellerinin etkisiyle popülerliği artmış durumda. Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahı turistleri ağırlıyor.

Ziyaretçiler, Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş, Yılantaş, Maltaş abideleri, mağaralar, kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve peribacalarını gezerek, tarihle iç içe bir deneyim yaşıyor. Ayrıca Emre Gölü üzerinde yapılan sıcak hava balonu uçuşları, bölgeye gelen turistlere eşsiz bir manzara sunuyor. Frigya, kültür ve doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota haline gelirken, her mevsim yerli ve yabancı turistler bölgeyi ziyaret ediyor.

YIL BOYUNCA SÜREGELEN TURİZM HAREKETİ

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yunus Yılmaz, bölgedeki turizm hareketliliğinin yıl boyu sürdüğünü ve kış sezonunda da artış gözlemlendiğini belirtti. Yılmaz, "Frigya her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor. Bu yıl özellikle kış mevsiminde, Frigya'nın beyaz örtüyle kaplı manzarası yerli turistlerden büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden yaptığımız tanıtım çalışmaları da bölgeye olan ilgiyi artırdı" dedi. Dernek olarak Frigya'nın tanıtımı için sosyal medya fenomenleriyle işbirliği yaptıklarını ve bu paylaşımların bölgeye olan ilgiyi daha da artırdığını ifade etti.

FRİGYA'DA DEVEYLE GEZİNTİ

Frigya'da son yıllarda, turistlere deveyle gezinti deneyimi sunan İrfan Öztürk, bölgeye renk kattığını belirtti. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Konya'dan gelen günübirlik ziyaretçiler, deveyle gezerek fotoğraflar çektirip keyifli vakit geçiriyor. Kütahya'dan Frigya’yı gezmeye gelen Ayşe Kırmızı ise bölgenin Kapadokya’yı andıran güzelliğinden çok etkilendiğini belirtti.

Frigya, hem kültürel hem de doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.