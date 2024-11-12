Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlarına operasyon!
Afyonkarahisar’da bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucukları sosyal medya üzerinden satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde bulunan bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Ekipler, ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri ile birlikte söz konusu depoya baskın yaptı.
Baskın piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.
Olayın ardından ele geçirilen sucuklara el konulurken, gözaltına alınan şahıslara ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 292 bin TL para cezası kesildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #sucuk #etiket
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