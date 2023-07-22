İşçiler haklarını eylemle aradı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) bünyesinde çalışan işçiler, özlük haklarının verilmesi ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması talebiyle dün Diyarbakır ile Şanlıurfa’nın da aralarında olduğu birçok kentte iş bıraktı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00
İşçiler haklarını eylemle aradı
Abone Ol google-news

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, yaşananların arka planını Cumhuriyet’e anlattı.

Emekçilerin haklarını alana dek her gün 1 saat oturma eylemi yapma kararı aldığını söyleyen Keskin, “İşçilerin sendikalaşma hakları ellerinden alındı. İşçiler sendikaya üye olmak, maaşlarında iyileştirme yapılmasını, yol ve yemek ücretlerinin ödenmesini, gece vardiyasında çalışan işçilere yüzde 15 ek ücret ödenmesini ve diğer yan hakların ödenmesini istiyor” ifadelerini kullandı. 


DEDAŞ enerji sen İşçi

İlgili Haberler

Zonguldak'ta 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak'ta 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı!

Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı!
Diyanet'te işçiler yemek için 70 TL, başkan Erbaş ve yöneticiler ise 45 TL ödeyecek!

Diyanet'te işçiler yemek için 70 TL, başkan Erbaş ve yöneticiler ise 45 TL ödeyecek!

En Çok Okunan Haberler