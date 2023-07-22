İşçiler haklarını eylemle aradı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, yaşananların arka planını Cumhuriyet’e anlattı.

Emekçilerin haklarını alana dek her gün 1 saat oturma eylemi yapma kararı aldığını söyleyen Keskin, “İşçilerin sendikalaşma hakları ellerinden alındı. İşçiler sendikaya üye olmak, maaşlarında iyileştirme yapılmasını, yol ve yemek ücretlerinin ödenmesini, gece vardiyasında çalışan işçilere yüzde 15 ek ücret ödenmesini ve diğer yan hakların ödenmesini istiyor” ifadelerini kullandı.