Afyonkarahisar’da işçi servisi refüje devrildi: 12 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan işçi servisinin refüje girip devrildiği kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 20:33
Afyonkarahisar’da işçi servisi refüje devrildi: 12 yaralı
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Kaza, kent merkezi Efeler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmeye ait işçileri taşıyan E.M. yönetimindeki 03 BA 284 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girip ardından yan yattı.

12 YARALI

Kazada araçtaki 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 8’nin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar görürken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.


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