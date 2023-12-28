Sakarya'da korkunç kaza... 7 araç birbirine girdi: Onlarca ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 08:25

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:55

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Araçların kaldırılması ve yolun açılması için çalışmalar şu an devam ediyor. Kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili olay yeri inceleme ekibi çalışıyor. Kazanın, otomobilin TIR'a çarpmasıyla başladığı tahmin ediliyor. İlk tespitlere göre; vefat edenlerin bir kısmı, araçlarından inen yayalara arkadan gelen başka bir aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor."

ADALET BAKANI: "3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" bilgisini paylaştı.

BAKAN KOCA: "8’İ AĞIR 59 KİŞİ YARALANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada yaralanan ve hayatını kaybeden yurttaşlarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."