Afyonkarahisar’da işçi servisi tırla çarpıştı: 12 yaralı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Feci kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sera işçilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı servis minibüsü ile S.B. idaresindeki 52 K 0626 plakalı tır kırmızı ışıkta çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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Kazada ilk belirlemere göre 10’u sera işçisi kadınlar olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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