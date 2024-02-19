Afyonkarahisar’da işçi servisi tırla çarpıştı: 12 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:05
Afyonkarahisar’da işçi servisi tırla çarpıştı: 12 yaralı
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Feci kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sera işçilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı servis minibüsü ile S.B. idaresindeki 52 K 0626 plakalı tır kırmızı ışıkta çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Kazada ilk belirlemere göre 10’u sera işçisi kadınlar olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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