Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde yürütülen operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #Afyon
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