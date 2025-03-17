Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:40

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde yürütülen operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Afyon

İlgili Haberler

3 ayrı suç kaydı ile aranıyordu: Afyonkarahisar'da yakalandı

3 ayrı suç kaydı ile aranıyordu: Afyonkarahisar'da yakalandı
Afyonkarahisar’da feci kaza: Yaralılar var!

Afyonkarahisar’da feci kaza: Yaralılar var!
Banka hesaplarına eriştiler! Afyonkarahisar'da 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun: 5 kişi tutuklandı

Banka hesaplarına eriştiler! Afyonkarahisar'da 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun: 5 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler