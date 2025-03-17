Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:41

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde yürütülen operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.