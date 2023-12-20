Afyonkarahisar'da katliam: Bir evde silahla vurulan 4 kişi öldü!

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 00:31
Afyonkarahisar'da katliam: Bir evde silahla vurulan 4 kişi öldü!
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemede 3’ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.


afyonkarahisar Cinayet

İlgili Haberler

İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü 37 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü 37 yaralı
İstanbul'da aile katliamı: Oğlunu öldürdü, baba ve annesini bıçaklayıp kaçtı!

İstanbul'da aile katliamı: Oğlunu öldürdü, baba ve annesini bıçaklayıp kaçtı!
Kadınlar ve çocuklar erkekler tarafından öldürülüyor: Katliam durmuyor

Kadınlar ve çocuklar erkekler tarafından öldürülüyor: Katliam durmuyor

En Çok Okunan Haberler