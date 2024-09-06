Afyonkarahisar’da korkunç kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:41
Afyonkarahisar’da korkunç kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Sandıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde, H.A., idaresindeki 03 LH 379 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.K., yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler araçlarda yolcu olarak bulunan O.B. ve A.E.B.’nin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile F.B.’yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Olayda yaşamanı yitirenlerin cansız bedenlerin yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #afyonkarahisar

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