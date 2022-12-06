Afyonkarahisar’da millet kütüphanesi ihalesi 'tanıdık' bir şirkete gitti

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “Afyonkarahisar Millet Kütüphanesi” yapımı için 29 Temmuz’da ihaleye çıktı.

İş için yaklaşık maliyet 47 milyon 842 bin lira olarak belirlendi. İhalenin sonucu 2 Aralık’ta açıklandı. Toplam iki teklifin verildiği ihaleyi, 43 milyon 618 bin liraya Sayın Prefabrik kazandı. Afyonkarahisar merkezde yapılması öngörülen kütüphane inşaatının Nisan 2023’te tamamlanacağı belirtiliyor. İhaleyi kazanan şirket ise dikkat çekti.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirketin yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Sayın yaparken, yönetim kurulunda da Kadir Sayın ve Suat Sayın yer alıyor. Suat Sayın’ın ise AKP geçmişi bulunuyor. AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda yöneticilik yapan Suat Sayın, 2018’de seçimler öncesi AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Adaylık açıklamasında, “Bu bir kutlu davanın yarışıdır. Milletvekili adaylık listesinde olalım veya olmayalım davamıza olan inancımız ve bağlılığımız devam edecek çünkü cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere her türlü engellere rağmen ulaşmak için çalışacağız” diyen Sayın, milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

YİNE BELEDİYE İHALESİ

Öte yandan, Afyonkarahisar’da AKP’li Sülümenli Belediyesi’nin “Tekstil Atölyesi Kaba İnşaatı” yapımı için 7 Ekim’de düzenlediği ihaleyi de Sayın Prefabrik kazandı. Yalnızca tek geçerli teklifin olduğu ihale, 4 milyon 711 milyon liraya sonuçlandı. Çok sayıda kamu ihalesi de alan ve Afyonkarahisar Zafer Meydanı’ndaki Millet Kıraathanesi ihalesiyle gündeme şirketin işleri arasında yapımı yılan hikâyesine dönen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin Polatlı-Afyonkarahisar bölümünün köprü ve viyadük kirişlerinin üretim ve montaj çalışmaları da yer alıyor.