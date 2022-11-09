Sayıştay'dan AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne 'ihale' uyarısı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:50

Sayıştay müfettişleri tarafından hazırlanan Ümraniye Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu açıklandı.

Raporda, denetimde tespit edilen 22 bulguya yer verildi. 'Denetim Bulguları' başlığı altında yer alan 'Açık İhale ile Yapılması Gereken Bazı Alımların Doğrudan Temin Yöntemiyle Parçalara Bölünerek Yapılması' başlıklı bulguda şöyle denildi:

İdarenin 2021 yılı içerisinde 4734 sayılı Kanun’un 22/d bendi kapsamında gerçekleştirdiği harcamaların incelenmesi neticesinde; aynı veya birbirine yakın tarihlerde, aynı nitelikteki bazı alımların aynı ya da farklı yüklenicilerden kısımlara bölünerek gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Doğrudan temin usulünün kanuni limitler dâhilinde günlük ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması için başvurulması gereken bir yöntem olduğunu belirten müfettişler, belediye tarafından aynı ihalede gerçekleştirilebilecek işlerin kısımlara bölünerek, kanunda belirtilen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılmasının, kanunda belirtilen temel ilkeleri göz ardı etmek olacağına dikkat çekti.

Raporda, belediyenin kısımlara bölerek gerçekleştirdiği 22 alıma, “İdarenin Kısımlara Bölerek Gerçekleştirdiği Bazı Alımlar” başlığı altındaki tabloda yer verildi. Raporda şöyle denildi: