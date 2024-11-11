Afyonkarahisar’da minibüs refüje çarptı: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje çarpan minibüste 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da minibüs refüje çarptı: 6 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:27

Feci kaza, Emirdağ ilçesi Tezköy-Çatallı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Y.T. (38) yönetimindeki 20 ABS 107 plakalı kamyonet, Tezköy-Çatallı kavşağı yakınlarında F.Ç’nin (29) idaresindeki 26 FJ 917 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar

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