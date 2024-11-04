Afyonkarahisar'da 'sahte çek' operasyonu: 2 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde sahte çek kullanarak araç alımında dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 'sahte çek' operasyonu: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:08

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç satışında sahte çek kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Ekipler Afyonkarahisar, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin ise değişik suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı. 


Etiketler: #afyonkarahisar #Afyon

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