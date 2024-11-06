Afyonkarahisar'da dehşet: Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde minibüsü ile seyir halinde olan Sadettin Alıcı (62), silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü.

Afyonkarahisar'da dehşet: Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:16

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde; Çepni- Hocalar yolunda 20 V 3279 plakalı minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Kamyonet #kamyon

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