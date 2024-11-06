Afyonkarahisar'da dehşet: Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde minibüsü ile seyir halinde olan Sadettin Alıcı (62), silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü.
Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde; Çepni- Hocalar yolunda 20 V 3279 plakalı minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme
- Türkiye'de bir sağlık skandalı daha!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!