Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın!

Afyonkarahisar’da Hıdırlık Tepesi’nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:24
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın!
Abone Ol google-news

Kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nden dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, ot yangını olduğu belirtilen olayda alevlerin ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yoğun uğraş verdiği kaydedildi.


afyonkarahisar haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da bir orman yangını daha

Diyarbakır'da bir orman yangını daha
Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını
Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı: Ekipler müdahale etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler