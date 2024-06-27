Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın!
Afyonkarahisar’da Hıdırlık Tepesi’nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nden dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, ot yangını olduğu belirtilen olayda alevlerin ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yoğun uğraş verdiği kaydedildi.
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