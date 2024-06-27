Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:34
Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı: Ekipler müdahale etti
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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı.

Çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MÜZE KAPISI YANDI

BeIN Sports'ta yer alan habere göre yangın, müze kapısı üstü, teras bölümünde çıktı.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.


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