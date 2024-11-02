Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:08

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan A.E.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #FETÖ üyesi #FETÖ soruşturması

İlgili Haberler

Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bırakıldı

Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bırakıldı
FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti

FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomenmiş

Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomenmiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler