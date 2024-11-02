Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan A.E.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #FETÖ üyesi #FETÖ soruşturması
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Kayıp 6 yaşındaki Şirin'den acı haber
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- 19 yaşındaki gence uyuşturucu çetesi mi kıydı?
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti