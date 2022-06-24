Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Organize Sanayi Bölgesi'nden sakatat almaya gelen C.A. (47) ile K.A. (50) isimli iki kişi, aralarında rekabet bulunan H.E, (40) H.M. (54) ve muhasebecileri H.P ile (31) karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü.
Afyonkarahisar'da sakatat işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mezbahaneden sakatat almaya gelen C.A. (47) ile K.A. (50) aynı işi yaptıkları ve aralarında rekabet bulunan H.E, (40) H.M. (54) ve muhasebecileri H.P ile (31) karşılaştı.
ATEŞ ETTİ, KAÇTI
İki grup arasında çıkan tartışma sonrası C.A, burada H.M'yi darbetti. Kavganın ardından C.A. ile K.A, araçla mezbahaneden ayrıldı.
H.E, H.M. ile H.P. Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sahipata Toki Kavşağı'nda C.A. ile K.A'nın araçlarının önünü kesti. H.E. silahla C.A. ile K.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.A. ile K.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, H.M. ile H.P'yi olay yerinde, kaçan H.E'yi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı.
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