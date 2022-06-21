Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 kişi yaralı

Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan 14 kişiyi gözaltına aldı.

AA
21 Haziran 2022 Salı, 00:07
Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 kişi yaralı
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Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.


Büyükçekmece silahlı kavga Sinanoba Mahallesi
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