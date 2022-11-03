Afyonkarahisar'da ucuz halı almak için birbirleriyle yarıştılar
Afyonkarahisar’da açılan bir halı mağazasının ucuza halı satacağı haberini alan yurttaşlar dükkan önünde büyük kalabalık oluştururken, yurttaşlar halı almak için adeta birbirleri ile yarıştı.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir halı mağazası elinde olan halıları ucuza satacağı yönünde günler öncesinden reklam yapınca yurttaşlar dükkan önüne yığıldı.
Mağazasının kapılarının açılmasıyla müşteriler içeri akın ederken, yurttaşlar ucuz halı almak için adeta birbirleri ile yarıştı.
Aldıkları halıları sırtlayan yurttaşlar evlerinin yolunu tutarken, açılışta izdiham yaşanmaması için mağaza görevlileri yoğun çaba gösterdi.
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