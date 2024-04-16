Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:02
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde satın alan ve kullanan kent merkezindeki 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 41 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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