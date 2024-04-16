Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu madde satın alan ve kullanan kent merkezindeki 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 41 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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