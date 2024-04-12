Yer: Afyon... Yerde hareketsiz yatıyordu, bıçaklandığı ortaya çıktı
Afyonkarahisar’da yerde hareketsiz yatarken bulunan bir şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından bıçaklandığı belirlenirken, şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Bolvadin ilçesi Adalet Parkı'nda, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde şahsın bıçaklandığını belirledi. Ekipler ardından bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi.
Olay yerine gelen ekipler bıçaklanan şahsın bilincinin kapalı olduğunu tespit ederken ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yapılan inceleme de şahsın isminin N.K., olduğu belirlenirken şahsı bıçaklayan kişinin ise F.B., isimli kişi olduğu belirlendi.
F.B.’nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Malatya'da korkutan deprem!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!