Yer: Afyon... Yerde hareketsiz yatıyordu, bıçaklandığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da yerde hareketsiz yatarken bulunan bir şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından bıçaklandığı belirlenirken, şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:39
Yer: Afyon... Yerde hareketsiz yatıyordu, bıçaklandığı ortaya çıktı
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Bolvadin ilçesi Adalet Parkı'nda, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde şahsın bıçaklandığını belirledi. Ekipler ardından bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi.

Olay yerine gelen ekipler bıçaklanan şahsın bilincinin kapalı olduğunu tespit ederken ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yapılan inceleme de şahsın isminin N.K., olduğu belirlenirken şahsı bıçaklayan kişinin ise F.B., isimli kişi olduğu belirlendi.

F.B.’nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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