Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bırakıldı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:50

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:50

Erzurum'da,İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik farklı zamanlarda operasyon düzenledi. Bu kapsamda komiser, doktor, öğretmen ve muhasebeci olarak görev yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Etkin pişmanlık yasasından faydalanarak ifade veren şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 4'ü ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.