Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kılıçarslan beldesi mevkiinde M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına yolcu otobüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.A.K. gözaltına alındı.
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