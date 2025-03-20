Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:42

Kılıçarslan beldesi mevkiinde M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına yolcu otobüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.A.K. gözaltına alındı.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #yaralı #yolcu otobüsü

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