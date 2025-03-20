Aksaray'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 08:52

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:46

Marmaris’ten Van’a seyir halinde olan Mustafa Akbaba yönetimindeki yolcu otobüsü, dün saat 22.05 civarında kontrolden çıkarak yan yattı ve bir takla attı. Kazada, 20 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Tipi ve rüzgâr nedeniyle yollarda buzlanma yaşanıyor. Ekiplerimiz 125 personel ve 60 araçla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılarımız ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Büyük ihtimalle ayakta tedavi edilecekler” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.