Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Umut K. idaresindeki 42 ABT 012 plakalı tır, otoyolun Ankara yönü Çekmeköy mevkisinde yön tabelasına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme