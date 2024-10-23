Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti: 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti: 15 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:48

Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs, zincirleme kazaya karıştı.

Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

JANDARMA ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ALİ DURGUT KURTARILAMADI

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu’nun komutanı, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler