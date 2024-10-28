Ağabeyi evde ölü bulundu: Haberi alan kardeş gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da komşularının ulaşamadığı şahıs evinde ölü olarak bulundu. Ağabeyinin ölüm haberini alarak gelen kardeşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Ağabeyi evde ölü bulundu: Haberi alan kardeş gözyaşlarına boğuldu
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:53

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, son olarak dün akşam saatlerinde görüştükleri Yasin Sığınır’a ulaşamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ve kardeşine bildirdi.

Bu sırada ağabeyinden haber alınamadığını öğrenen Yasin Sığınır’ın kardeşi Konuksever Mahallesi’ndeki ikametine geldi. İkamete giren komşuları ve kardeşi Sığındır’ın banyoda cansız bedeni karşılaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yasil Sığınır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin cansız bedeni ile karşılayan ve büyük şok yaşayan Yasin Sığınır’ın kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Komşular ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Muhsin Sığınır’ın oldukça kötü olduğu görüldü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yasin Sığınır’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

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