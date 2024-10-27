Antalya'da acı olay: Balık tutmak isterken canından oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Rıza Şanlı (48) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sahil Güvenlik ekibi Şanlı'yı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya
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