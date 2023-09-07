Ağabeyinin elindeki tabancayı almak için hamle yaptı: 13 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:26

Olay, saat 14.00 sıralarında Gerenkova Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., iddiaya göre; kardeşi Elver B.'nin babasına ait tabancayla oynadığını görüp, elinden almaya çalıştı.

Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Elver B.'nin başına isabet etti. Elver B., kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elver B., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun sağ şakaktan girip, karşıdan çıktığı belirlenirken, çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı.

Silahlı şiddet olaylarının her geçen gün arttığı Türkiye’de bireysel silahlanma en büyük sorunlardan biri. Umut Vakfı’nın verilerine göre bu yılın ilk 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı.