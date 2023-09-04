Batman'da 'arazi anlaşmazlığı' vahşeti: İmam silahla vuruldu
Batman’ın Beşiri ilçesinde akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları iddia edilen imam, çıkan silahlı kavgada yaralandı.
Alınana bilgilere göre, dün akşam Beşiri ilçesi Mehmet Yatkın Mahallesi’nde cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan Seyfettin Ari, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Batman Eğitim Araştırma Hastanes'inde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgisi inceleme başlatıldı.
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