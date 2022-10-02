Ağabeyinin vurduğu 13 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kız kardeşi Ş.K.'yı (13) vurdu. Hastaneye kaldırılan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AĞABEY GÖZALTINDA
Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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