Ağabeyinin vurduğu 13 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı

02 Ekim 2022 Pazar, 17:27

Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AĞABEY GÖZALTINDA

Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.