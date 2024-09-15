Köylülerden ‘Reşit Kibar’ için yaşam nöbeti

Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:08

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:08

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü mevkiinde yaşam alanları savunurken öldürülen Reşit Kibar için Cankurtaran bölgesinde köylüler tarafından yaşam nöbeti başlatıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü'de yaşam alanlarını savunmak isteyen köylülere ateş açılması sonrasında hayatını kaybeden Reşit Kibar için Cankurtaran mevkiinde yaşam nöbeti başlattıldı. Köylülerin başlattığı Yaşam Nöbeti'ne birçok parti ve STK destek verdi.

Çifteköprü Köyü Kooperatifi adına söz alan Cavit Altunkaya, bölgede yapılacak tüm madenlerin ruhsatnın iptalini talep ederek şöyle konuştu:

"Reşit'in adına buranın orman kenti yapılmasını istemekteyiz. Aynı zamanda Artvin'de ve çevresinde özellikle Çifteköprü'de yapılacak olan tüm madenlerin ve verilmiş olan tüm ruhsatların iptalini istemekteyiz. Bunlarla ilgili dilekçelerimizi gerekli yerlere ilettik. Bunun dışında Reşit'in katilinin içerde olması yetmiyor ve biz bu konuda öfkeliyiz ve öfkemizi her dilde söyledik. Gerekli şikayetlerimizi savcılığa bildireceğiz. Cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz doğa savunucularıyız, biz Cankurtaran'ı savunanlarız. Biz Reşit'in hakkını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Ormanlarımızı savunuyoruz, suyumuzu doğamızı savunmaya devam edeceğiz. Reşit'i bir ömür boyu biz var olduğumuz müddetçe unutmayacağız."

“HOPA HALKININ KAZANACAĞINA İNANIYORUM”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Cezaevinde 3 arkadaşımı da ziyaret ettim ve hepsinin sizlere ayrı ayrı selamları var. Dursun Ali çok dik ve 'beni hiç kimse merak etmesin' dedi, zaten bizde onun kısa sürede tahliye olacağına inanıyoruz. Diğer iki arkadaşımızın da bir anayasal suç değil ama ve onlarında kendilerinin kabul ve beyanıyla söylüyorum. 'Elbette bunu yapmasaydık doğruydu ve bir hırs ile mala zarar sebebiyeti oluşturduğumuz için üzgünüm' demesine ben tanığım. Gençlerin hepinize selamı var ve bu mücadeleden yanalar ama şunu söylüyorlar 'biz kendi öfkemize yenildik'. Direnişi en demokratik biçimde sürdürmek hakkın kazanılması için en etkili yoldur. Bizlerde direnişi en demokratik yollarla yapmayı sürdüreceğiz ve ben Hopa halkının kazanacağına inanıyorum."

Nöbet alanında konuşan Borçka Halkevi Başkanı Temel Kılıç da "Bu doğanın güzelliği kalplerinin güzelliğine yansımış ve o yüzden bu köyü yalnız bırakmayacağız. Borçka’nın tüm evleri açık arkadaşlar sizlere. Düğünleriniz düğünlerimiz, cenazeleriniz cenazemiz mücadelenizde mücadelemizdir" dedi

“BİZE YARGI YOLUNU KAPATTILAR”

Reşit Kibar'ın Avukat Haktan Özkan ise dosyaya gizlilik kararının getirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu Karadeniz'e yönelik bir saldırının başka bir organizasyonu ve bir maden saldırısı ve ağır bir bedel ödendi. Şimdi bir şirketin burada faaliyet yapabilmesi için ne bedel ödenmesi gerekiyormuş, buranın sakinleri bunu öğrendi 1 ölü 2 yaralı 3 tutuklu. Şimdi bu etkili bir bilanço ve büyük bir bedel ama işin farklı bir tarafı var. Sadece burada değil Karadeniz'in birçok yerinde ormanlarda vadilerde yapılan maden faaliyetleri sonucunda insanlarımız uzun vadede ölüme mahkum ediliyor. Veriler ortada insanlar kanser oluyor, sularımız zehirleniyor ve Karadeniz açısından suyun önemine dair bir şey söylememize gerek var mı ve sonuçlar ortada Fatsa'ya gidip baksınlar ve bu bir topyekün bir saldırıdır. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız ama şunu söylemek istiyorum bize yargı yolunu kapattılar ve bir organize dosyada gizlilik kararı alarak yargı yolunu kapatıyorlar ve kapattılar. En geniş hukuk yoluna başvurma dışında başka bir çaremiz kalmadı. En geniş hukuk yolu ne bu halkın tepkisi ve iradesi alın size gerekçesi ve gerekçe falan istemiyoruz. Herhangi bir maden faaliyetinin hayata geçmesini istemiyoruz ve bu yüzden bu maden ruhsat alanlarını iptal edeceksiniz."