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Ağaca çarpan minibüs devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nde önce ağaca, ardından reklam panosuna çarpan minibüs devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 06:58
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı’nda edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJN 146 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç ve reklam panosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, E.E. adlı yolcu, sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar, yaralıların yardımına koştu.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Kocaeli Şehir ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Devrilen minibüs çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle reklam panosunda hasar oluştu. Öte yandan, E.E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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