Kocaeli'nde terör operasyonu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze’de terör örgütü PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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