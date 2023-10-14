Kocaeli'nde terör operasyonu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 19:53
Kocaeli'nde terör operasyonu!
Abone Ol google-news

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze’de terör örgütü PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.


kocaeli Operasyon gözaltı

İlgili Haberler

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde tefecilere operasyon... 13 gözaltı!

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde tefecilere operasyon... 13 gözaltı!
Yalova’da uyuşturucu operasyonu!

Yalova’da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

En Çok Okunan Haberler