Kocaeli’de cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda, yakınlarının cenazesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:24
Kocaeli’de cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkisinde gerçekleşen kaza akşam saatlerinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden, 42 yaşındaki Zekeriya Batur  yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Bursa plakalı otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilden fırlayan 42 yaşındaki Fatma Batur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Zekeriya Batur ve 28 yaşındaki Çetin Batur ağır yaralı olarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çetin Batur, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Zekeriya Batur'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan diğer otomobilde bulunanlar ise yaralanmadı.

Zekeriya Batur idaresindeki otomobilde bulunanların, Samsun’da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tekirdağ’a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.



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