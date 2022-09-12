Ağaca takılan yamaç paraşütçüleri için nefes kesen 'kurtarma' operasyonu

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gürle Dağı’nda yamaç paraşütüyle uçuş yapan iki sporcu ağaca takıldı. Bir sporcu çevredeki diğer sporcular ve yurttaşlar tarafından kurtarılırken, ağaçta asılı kalan ve yaralanan diğer paraşütçü de kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:42
Ağaca takılan yamaç paraşütçüleri için nefes kesen 'kurtarma' operasyonu
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Orhangazi’de 11 Eylül Pazar saat 19.00 sıralarında, yamaç paraşütünün merkezi olan Gürle Dağı Yamaç Paraşütü pistinde, Kemal Uysal (51) bir başka şahıs ile birlikte Gürle Dağı Yamaç Paraşütü alanından uçuşa geçti.

Uçuşun hemen başında kontrolden çıkan yamaç paraşütü sarp bir bölgedeki ağacın üzerine düştü.

İLK MÜDAHALE SPORCU VE YURTTAŞLARDAN

Ağaca takılan paraşütteki bir kişi bölgedeki diğer sporcular ile yurttaşlar ağaçtan aşağı indirilirken, olayda yaralanan Kemal Uysal’ı (51) ise bölgenin sarp olmasından kurtarılmadı. Olay sonrasında bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ekiplerin yardımı ile yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal’ın yanına ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza nedeniyle olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal burada sedyeye konuldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Kemal Uysal pistin olduğu yere çıkarıldı. Burada bekletilen ambulansa konan Kemal Uysal ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kemal Uysal’ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


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