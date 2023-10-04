Ağaçta kalan kediyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı
Bursa'da ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek isterken kendisi de mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferzende A. (66), yaşadığı evinin bahçesinden gelen kedi sesini duyunca kediyi aramaya başladı.
Kedinin ağaçta kaldığını gören adam, ağaca tırmanarak kediyi indirmek istedi. Tırmandığı esnada kedi korkarak aşağı inince bu sefer adam ağaçta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ağacın dalı kesilerek yaşlı adam kurtarıldı.
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