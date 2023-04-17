Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:26

Güncelleme: 17.04.2023 - 17:32

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ağıla giren köpek sürüsü, yaklaşık 40 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Silvan’ın Söğütlü köyünde köpek sürüsü, besici Mehmet İhsan Karadeniz’e ait ağıla girerek yaklaşık 40 koyunu telef etti. Ağıldaki telef olmuş koyunlar kontrollü bir şekilde imha edildi.