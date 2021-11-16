Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan koronavirüse yenildi
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, koronavirüs nedeniyle 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamınıo yitirdi.
Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum’a atanan Demirhan için bugün Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.
HSK'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Demirhan için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından da başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda "Kıymetli meslektaşımız Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan’ın zamansız vefatının derin acısını paylaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm yargı camiamıza bu acı kayıp karşısında sonsuz sabırlar diliyoruz" denildi.
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