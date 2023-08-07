Ağır hasarlı binanın duvarı işyerinin üzerine yıkıldı

Adıyaman'da depremde ağır hasar alan binanın yıkımı esnasında düşen duvar, prefabrik çarşıda bulunan bir işyerinin üzerine düştü.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:31
Ağır hasarlı binanın duvarı işyerinin üzerine yıkıldı
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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında binanın duvarı AFAD Geçici Prefabrik Çarşısı'nda yer alan bir işyerinin üzerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Tuncay Akman isimli yurttaşın işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Akman, işyerinin zarar görmesinden dolayı durumu polis ekiplerine bildirerek yıkım firması hakkında şikayetçi oldu.

"YIKIM ESNASINDA ZARAR GÖRDÜ"

İşyerinin hasar almasından dolayı oldukça mağdur olduğunu dile getiren Tuncay Akman, "Depremde bir işyerim yıkıldı, bunu da sağ olsun devlet bana yapıp verdi. Ama bu da yıkım esnasında zarar gördü. O kadar uyardık kendilerini ama bizi dinlemeyip yıkıma devam ettiler. Kendilerinden şikayetçi olduk" diye konuştu.


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