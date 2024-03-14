Ağır hasarlı binanın yıkımda sağlam işyeri zarar gördü!

Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:51
Ağır hasarlı binanın yıkımda sağlam işyeri zarar gördü!
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6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı'nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım sürerken yan kısımda bulunan prefabrik bir lokanta, zarar gördü. Lokanta büyük hasar alırken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan işyerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı.


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