Gaziantep’te panik anları: 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:56
Gaziantep’te panik anları: 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!
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6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde de depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 katlı Akar Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler tarafından kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında apartman bir anda çöktü.

Çökme ile etrafı toz bulutu kaplarken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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