Ağırel, bu tuzağa dikkat çekti! Özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcıların ses kaydını yayınladı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 22:27

Güncelleme: 27.09.2023 - 22:27

Son dönemde bilgilerini öğrendikleri yurttaşları aramalar, mesajlar ve linklerle kendilerini bankacı, hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerin gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetlerinde artış yaşanıyor.

Bu konuyu son dönemde sık sık köşesine taşıyan ve uyarıda bulunan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından "Yaşlı insanlar nasıl dolandırılıyor işte ses kaydı... O kadar profesyoneller ki ayırt etmek imkansız. Dolandırıcılar, Banka ve Sigorta şirketinden aradığını belirtip banka hesaplarında istedikleri gibi işlem yapıyorlar. Günlerdir bu konuyu işliyorum binlerce şikayet alıyorum. Her an sizin de başınıza gelebilir!" diyerek dolandırıcıların ses kaydını paylaştı.

İşte özellikle yaşlıları hedef alan bu nedenle telefon rehberinde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin" gibi isimleri taşıyan yurttaşları aradığı belirlenen dolandırıcılara ait o ses kaydı:

Yaşlı insanlar nasıl dolandırılıyor işte ses kaydı...



O kadar profesyoneller ki ayırt etmek imkansız.



Dolandırıcılar, Banka ve Sigorta şirketinden aradığını belirtip banka hesaplarında istedikleri gibi işlem yapıyorlar.



Günlerdir bu konuyu işliyorum binlerce şikayet… pic.twitter.com/yLZMo6nbZo — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 27, 2023

Murat Ağırel'in dolandırıcılık haberlerinde gözle görülür bir artışa dikkat çektiği yazısı için tıklayınız...