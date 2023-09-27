Ağırel, bu tuzağa dikkat çekti! Özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcıların ses kaydını yayınladı
Bilgilerini öğrendikleri yurttaşların ev ve cep telefonunu arayıp kendilerini bankacı, hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetinde artış yaşandı. Yazılarında bu tuzaklara dikkat çeken gazetemiz yazarı Murat Ağırel, dolandırıcıların ses kaydını paylaştı.
Son dönemde bilgilerini öğrendikleri yurttaşları aramalar, mesajlar ve linklerle kendilerini bankacı, hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerin gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetlerinde artış yaşanıyor.
Bu konuyu son dönemde sık sık köşesine taşıyan ve uyarıda bulunan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından "Yaşlı insanlar nasıl dolandırılıyor işte ses kaydı... O kadar profesyoneller ki ayırt etmek imkansız. Dolandırıcılar, Banka ve Sigorta şirketinden aradığını belirtip banka hesaplarında istedikleri gibi işlem yapıyorlar. Günlerdir bu konuyu işliyorum binlerce şikayet alıyorum. Her an sizin de başınıza gelebilir!" diyerek dolandırıcıların ses kaydını paylaştı.
İşte özellikle yaşlıları hedef alan bu nedenle telefon rehberinde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin" gibi isimleri taşıyan yurttaşları aradığı belirlenen dolandırıcılara ait o ses kaydı:
Yaşlı insanlar nasıl dolandırılıyor işte ses kaydı...— Murat AĞIREL (@muratagirel) September 27, 2023
O kadar profesyoneller ki ayırt etmek imkansız.
Dolandırıcılar, Banka ve Sigorta şirketinden aradığını belirtip banka hesaplarında istedikleri gibi işlem yapıyorlar.
Günlerdir bu konuyu işliyorum binlerce şikayet… pic.twitter.com/yLZMo6nbZo
Murat Ağırel'in dolandırıcılık haberlerinde gözle görülür bir artışa dikkat çektiği yazısı için tıklayınız...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- İYİ Parti şartını açıkladı: 'Destek veririz ama...'
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- Gizli takip
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Ünlü şovmenden Filenin Sultanları’na sürpriz hediye
- Koca'dan yeni 'Eris varyantı' açıklaması
- Özel'den 'Macron' sözlerine açıklama